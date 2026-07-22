Российский полицейский ответит за совершенные уголовником грабежи и убийства

В Красноярске участковый ответит за халатность, стоившую жизни двум россиянам

В Красноярском крае по уголовному делу о халатности предстанет перед судом начальник участковых Партизанского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, в мае 2025 года из колонии вышел матерый уголовник, в отношении которого судом был установлен надзор сроком на 10 лет, включающий обязательную явку на регистрацию, запрет на ночное нахождение вне дома и посещение питейных заведений.

В марте 2025 года в один из районных отделов полиции поступила копия решения суда. Заместитель передал ее начальнику отделения участковых уполномоченных с резолюцией «организовать работу». Позже пришли материалы из колонии. Начальник участковых получил их лично, но оставил в ящике своего стола, не передал их своим подчиненным и не завел дело об административном учете.

Позже один из участковых доложил, что освободившийся уголовник, хотя и находился в Красноярске по адресу проживания, не приехал. Никаких мер не принималось до октября 2025 года. За это время уголовник, оставшись без контроля, совершил двойное убийство, сопряженное с разбоем, а также несколько нападений и мошенничество.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке прокуратура установила, что полиция игнорировала обращения 29-летней местной жительницы, с которой жестоко расправился муж.