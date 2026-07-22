Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:37, 22 июля 2026 (обновлено: 10:45, 22 июля 2026)Силовые структуры

Российский полицейский ответит за совершенные уголовником грабежи и убийства

В Красноярске участковый ответит за халатность, стоившую жизни двум россиянам
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Красноярском крае по уголовному делу о халатности предстанет перед судом начальник участковых Партизанского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, в мае 2025 года из колонии вышел матерый уголовник, в отношении которого судом был установлен надзор сроком на 10 лет, включающий обязательную явку на регистрацию, запрет на ночное нахождение вне дома и посещение питейных заведений.

В марте 2025 года в один из районных отделов полиции поступила копия решения суда. Заместитель передал ее начальнику отделения участковых уполномоченных с резолюцией «организовать работу». Позже пришли материалы из колонии. Начальник участковых получил их лично, но оставил в ящике своего стола, не передал их своим подчиненным и не завел дело об административном учете.

Позже один из участковых доложил, что освободившийся уголовник, хотя и находился в Красноярске по адресу проживания, не приехал. Никаких мер не принималось до октября 2025 года. За это время уголовник, оставшись без контроля, совершил двойное убийство, сопряженное с разбоем, а также несколько нападений и мошенничество.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке прокуратура установила, что полиция игнорировала обращения 29-летней местной жительницы, с которой жестоко расправился муж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ ударили по объектам «Мираторга» в российском регионе
    Стало известно об одобрении Трампом ядерного соглашения с Саудовской Аравией
    Арестович объяснил планом Зеленского смену главкома ВСУ
    Москвичам пообещали «дождичек»
    Российским автомобилистам напомнили о необходимости контролировать состояние номеров
    Иран опроверг заявление Трампа
    Перечислены самые полезные гаджеты летом
    Apple начнет сдавать айфоны в аренду
    87-летний бывший телеведущий высказался о здоровье словами «удивлен, что жив»
    Появилось видео задержания агента украинских спецслужб с бомбой в метро
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok