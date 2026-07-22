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10:51, 22 июля 2026Экономика

Зумеры заполонили рынок новостроек Москвы

Доля зумеров на рынке новостроек Москвы в первом полугодии 2026 года составила 25 %
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Доля зумеров на рынке новостроек Москвы в первом полугодии 2026 года составила 25 процентов, что в два раза больше относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом РИА Новости рассказала исполнительный директор риелторской компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева.

Портрет покупателя жилья в старых и новых границах Москвы сильно помолодел. За год доля покупателей в возрасте до 30 лет в столичных новостройках выросла на 12 процентных пунктов, рассказала Подкидышева.

Зумеры по итогам первого полугодия чаще всего приобретали евродвушки площадью 40-47 квадратных метров (75 процентов спроса). Их стоимость в среднем составила 17,2 миллиона рублей (плюс 12,5 процента в годовом выражении). На втором месте — студии с долей 15 процентов (12,7 миллиона рублей, плюс 19 процентов за год). Оставшиеся 10 процентов пришлись на двух- и трехкомнатные квартиры площадью до 56-58 квадратных метров (24 миллиона рублей, плюс 15 процентов).

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В основном зумеры покупали жилье в ипотеку. На нее пришлось 78 процентов сделок, в том числе 80 процентов из них по семейной ипотеке. Доля рассрочки составила 15 процентов, 100-процентной оплаты — 7 процентов.

Отличие зумеров от других поколений в более эмоциональном, а не техническом подходе к сделке. Даже метраж квартиры они нередко называют второстепенным фактором по сравнению с проектом как таковым. Им важны коворкинги, зоны для отдыха, сервисные функции по модели отельного обслуживания.

К зумерам относится поколение людей, рожденных примерно с середины 1990 годов до начала 2010-х.

Ранее стало известно, что аренда жилья в Москве подешевела за полгода в среднем в диапазоне от одного до семи процентов в зависимости от числа комнат в квартире. Удешевление произошло из-за увеличения количества съемных квартир.

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