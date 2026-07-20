В Москве упали цены на аренду квартир

Аренда жилья в Москве подешевела за полгода в среднем в диапазоне от 1 до 7 %

Аренда жилья в Москве подешевела за полгода в среднем в диапазоне от одного до семи процентов в зависимости от числа комнат в квартире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного аналитика «Циана» Алексея Попова.

Студии подешевели за полгода на семь процентов — до 63 тысяч рублей в месяц, однокомнатные квартиры — на два процента, до 68 тысяч рублей, двухкомнатные — на два процента, до 107 тысяч рублей, и трехкомнатные — на один процент, до 157 тысяч рублей. При этом за год подорожали только однушки (плюс два процента), у студий снижение на два процента, у двушек — на четыре процента, у трешек — на один процент. По словам специалиста, с поправкой на инфляцию ставки снизились значительно.

Среди московских округов наибольшее снижение за полгода зафиксировано в Западном (минус шесть процентов, до 74,3 тысячи рублей) и Троицком округах (минус шесть процентов, до 39,4 тысячи рублей), в остальных были менее значительные изменения или вовсе отсутствие динамики. В годовом выражении в семи округах был отмечен рост от двух до шести процентов, в центре произошло снижение на два процента, в ТАО — на три процента, и еще в трех округах не было изменений.

Удешевление произошло из-за увеличения количества съемных квартир. Объем предложения на этом рынке вырос за год на 19 процентов — до 24,6 тысячи лотов. Увеличилась и скорость сдачи квартир — с одной-двух недель в 2025 году до трех-четырех недель в 2026-м.

Ранее вице-президент Академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что новостройки в России проигрывают в спросе по сравнению со вторичным жильем.