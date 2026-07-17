Цены на «вторичку» в России изменятся

НСН: Стоимость «вторички» в России изменится из-за снижения ключевой ставки

Новостройки сегодня почти не имеют спроса со стороны клиентов, а вот «подержанное» жилье — наоборот. На фоне этого цены на «вторички» вновь пошли вверх, заявила НСН вице-президент Академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По ее словам, за счет понижения ключевой ставки россияне все чаще будут брать ипотечные кредиты и инвестировать во вторичное жилье. Тем временем новостройкам ждать повышения спроса не стоит — цены в этом сегменте, наоборот, замедлили рост.

Радченко указала, что в среднем они дорожают на 0,45-0,48 процента, в том числе в мае-июне 2026 года, но уже не более того. Если же предметно смотреть увеличение стоимости на объекты первичного рынка, то уже, например, в Москве показатель составил 4,9 процента, а в Подмосковье — 5,7 процента. В этом плане ничего странного на рынке нет, заметила специалист.

У нас две трети городов России не видели башенных кранов еще со времен Советского Союза. Все строительство основное идет в Московской, Ленинградской, Нижегородской области, Краснодарском крае и Татарстане Ирина Радченко вице-президент Академии ипотеки и недвижимости

Тем не менее она отметила, что на новостройки без льготных программ ипотеки сильного роста в цене уже не увидеть. При этом «вторичка» начнет пользоваться спросом по мере снижения ключевой ставки. Россияне будут чаще брать ипотеку, поэтому цены на нее должны в дальнейшем вырасти, пояснила Радченко.

Ранее в Москве назвали станции метро с дорожающим жильем. В то же время были перечислены районы столицы, где снизились ставки аренды жилья.