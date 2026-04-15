В Москве назвали станции метро с дорожающим жильем

Сырцов: Новостройки у будущей станции «Звенигородская» подорожают на 30 %

В 2026 году жилье в новостройках подорожает вблизи трех строящихся станций метро Рублево-Архангельской линии. Насколько изменятся цены, в беседе с агентством РИА Новости предположил управляющий директор риелторской компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По прогнозам риелтора, в течение года квартиры в районе будущих станций метро «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева» прибавят в цене 25-30 процентов. Кроме того, по мнению главного аналитика сервиса «Циан» Алексея Попова, в этом году повысятся цены на лоты в новостройках около новых станций Троицкой линии метро — «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская» и «Новаторская». Кроме того, благодаря их строительству на 15-20 процентов могут подорожать новостройки в районе Хорошево-Мневники. Также подорожают первичные объекты вдоль Бирюлевской линии (южная часть Даниловского района и Нагатинского Затона) и вблизи станций с крупными проектами комфорт-класса (в промзоне между Метрогородком и районом Гольяново, вдоль северного отрезка Люблинско-Дмитровской линии в Дегунино).

Вместе с тем на 20-25 процентов могут подорожать объекты у станции «Проспект Вернадского» из-за благоустройства зеленых зон и обновления местных коммуникаций. На цены у станции «Давыдково» может повлиять строительство премиальных проектов. Также ценник поднимется на жилье у станций «Технопарк», «Кленовый бульвар», «Москва-Сити», «Печатники» и «Сокольники».

На вторичном рынке в стоимости могут прибавить объекты у станций «Печатники», «Нагатинская» и «Ботанический сад» — причина в вводе в эксплуатацию крупных жилых комплексов бизнес-класса. В районе Строгино, Бирюлевской ветки и Гольяново, куда будет продлена Арбатско-Покровская линия, «вторичка» станет дороже на 15-17 процентов. На 10-15 процентов могут скорректироваться цены на квартиры в окрестностях станций метро «Аэропорт», «Калужская», «Марьина Роща», «Ростокино», «Косино-Ухтомский» и МЦК «Соколиная гора» — там стоимость может вырасти на 10-15 процентов.

Ранее были названы округа Москвы, где снизились ставки аренды жилья. Заметнее всего цены упали в центре города — там ставки опустились на 6,9 процента, до 191 тысячи рублей.