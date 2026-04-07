Названы районы Москвы с подешевевшими съемными квартирами

Яндекс Аренда: Аренда жилья подешевела в восьми округах Москвы

Ставки аренды в Москве устремились вниз. Где наблюдается спад цен, агентству РИА Новости рассказали в сервисе «Яндекс Аренда».

По итогам марта аренда жилья подешевела в восьми округах столицы. В целом по Москве средняя ставка долгосрочной аренды за месяц снизилась на 1,2 процента, до 89 тысяч рублей в месяц. Заметнее всего цены упали в центре города — там ставки опустились на 6,9 процента, до 191 тысячи рублей. На востоке Москвы аренда подешевела на 3,5 процента, до 72 тысяч рублей. В Северном административном округе медианная ставка достигла 96 тысяч рублей, снизившись за месяц на 2,4 процента. На юге столицы снять квартиру можно в среднем за 87 тысяч рублей (снижение на 1,8 процента), на северо-западе — за 99 тысяч рублей (1,3 процента). В Северо-Восточном административном округе съемное жилье потеряло в цене 1,1 процента, подешевев до 83 тысяч рублей, на западе и в Новой Москве аренда обойдется в среднем за 109 и 63 тысячи соответственно (снижение на 1 процент за месяц).

В Юго-Восточном административном округе цены колебались в пределах 0,5 процента, медианная ставка там составляет 81 тысячу рублей. На юго-западе цены, наоборот, чуть подросли, прибавив за март 0,3 процента (87 тысяч рублей). Снижение ставок в сервисе объяснили долгоиграющим эффектом сезонного спада, который наблюдался еще в новогодние праздники. Кроме того, ставки перешли к снижению на фоне расширения ассортимента. Экспозиция на рынке выросла на 4,1 процента, в особенности на юго-востоке (предложение увеличилось на 10,4 процента), Новой Москве (плюс 10,3 процента), на востоке (7,4 процента) и юге (6,2 процента). Уже в конце марта спрос на рынке начал сезонно активизироваться, однако на месячную динамику это пока не повлияло. В ближайшие месяцы оживление продолжится, коррекция цен при этом будет протекать плавно без значительных скачков, считают аналитики.

Ранее в России сравнили выгоду от сдачи жилья в аренду и сохранения средств на вкладе. Доходность от депозитов, по мнению финансистов, выше и более надежна, в то время как квартира может оказаться неликвидной и ежегодно будет терять в деньгах 1-2 процента просто по причине естественного износа.