Выгоду от банковского вклада и сдачи квартиры в аренду сравнили

Финансист Селезнев: Вклад почти всегда выгоднее покупки квартиры под аренду

Сравнивая выгоду от банковского вклада и покупки квартиры под инвестиции, в большинстве случаев стоит выбирать депозит. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По словам Селезнева, сдача квартиры в аренду почти всегда проигрывает по доходности вкладам, что объясняется перенасыщенностью рынка. В сегменте всегда достаточно инвесторов, при чем многие арендодатели не приобретали жилье, а получили его по наследству. В условиях высокой конкуренции арендные ставки десятилетиями держатся довольно низко даже в сравнении с базовой инфляцией. Если доходность от аренды составляет порядка 12-16 процентов годовых без учета налогов и расходов на ремонт, то на депозитах можно заработать 14-17 процентов годовых «чистыми», уверяет финансист. Особенно очевидна разница в доходности последние два года.

Сам вклад остается безрисковым инструментом с низким порогом входа, в то время как квартира под сдачу может оказаться неликвидной и ежегодно будет терять в деньгах 1-2 процента просто по причине естественного износа. Желание сэкономить и обойтись минимальным ремонтом в будущем обернется для арендодателя месяцами простоя. В сравнении с новыми квартирами со свежим ремонтом такие лоты будут постоянно проигрывать, из-за чего через пять-семь лет хозяину все равно придется обновить ремонт, мебель и технику, потратив на это 5-10 процентов стоимости жилья.

В данный момент на рынке наблюдается противоречивая ситуация. Если число инвесторов, способных приобрести квартиру под сдачу, уменьшилось из-за падения реальных доходов, то количество арендаторов, наоборот, выросло по той же причине.

Ранее сообщалось о снижении ставок аренды в России. К началу апреля съемное жилье подешевело на 5-7 процентов в сравнении с началом 2026 года и концом 2025-го.