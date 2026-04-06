Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:14, 6 апреля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Аренда жилья в России подешевела

Карина Мирзоян

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Цены на аренду квартир в России будут зависеть от ключевой ставки, заявил риелтор Олег Бендриков. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что сегодня аренда жилья подешевела на 5-7 процентов по соотношению с началом 2026 года и концом 2025 года.

«Спрос уменьшился. Большое количество мигрантов, [которые были] одним из массовых факторов, влияющих на аренду, уехало. Миграционная политика у нас ужесточилась и выдворили многих, кто-то просто уехал. Спрос на квартиры, которые находятся как раз в тех местах, где размещаются мигранты, стал меньше», — сообщил Бендриков.

По мнению эксперта, до конца лета спрос на аренду квартир не поднимется. При этом не исключено, что сыграет сезонность в конце августа – сентябре.

«Спрос на аренду может повыситься. Но при нынешних реалиях и при том, что происходит, то есть у нас ключевая ставка падает, ипотечная ставка немножко понижается, что влечет за собой спрос на рынок вторичного жилья, люди начинают смотреть снова в сторону покупки квартир», — считает Бендриков.

Я не думаю, что будет какой-то большой рост точно. Возможно, до конца лета останется так, как есть на сегодняшний день

Олег Бендриковриелтор

Ранее россиянам назвали главные ошибки при аренде жилья. Прежде всего арендаторам и арендодателям рекомендовали фиксировать в договоре состояние имущества и ремонта в квартире — такая практика в будущем позволит быстрее разрешить спорные моменты.

Кроме того, россиян предупредили о волне мошенничества с арендой жилья. Анализ объявлений на крупнейших площадках для аренды показал, что до 9-11 процентов новых предложений в крупных городах могут быть связаны с аферистами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok