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10:56, 22 июля 2026Спорт

В Испании заявили о намерении продлить контракт с главным тренером сборной

В Испании заявили о намерении продлить контракт с главным тренером сборной де ла Фуэнте
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Ana Beltran / Reuters

В Испании заявили о намерении продлить контракт с главным тренером футбольной сборной Луисом де ла Фуэнте. Об этом сообщает AS.

Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Рафаэль Лоусан заявил, что хочет видеть де ла Фуэнте на посту главного тренера сборной на домашнем для испанцев ЧМ-2030. «Можно сказать, что де ла Фуэнте останется с нами надолго. Теперь наша задача — улучшить условия его контракта и продлить сотрудничество. В 2030 году нас ждет историческое событие, и мы хотели бы, чтобы Луис стал его частью», — заявил Лоусан.

Срок контракта де ла Фуэнте был рассчитан до конца чемпионата мира-2026. Специалист возглавляет сборную с декабря 2022 года.

Под руководством де ла Фуэнте испанцы выиграли ЧМ-2026. Двумя годами ранее они с этим же тренером завоевали звание чемпионов Европы, а в 2023-м выиграли Лигу наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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