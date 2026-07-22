В Израиле назвали условие для вступления в американо-иранскую войну

CNN: Израиль может вступить в войну с Ираном, если об этом попросит Трамп

Израиль может вступить в войну против Ирана по прямой просьбе со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные израильские источники.

«Вашингтон пока не обращался к Израилю с просьбой присоединиться к этой операции [в Ормузском проливе]. Один из источников отметил, что если Трамп примет решение о значительном расширении ударов и призовет Израиль присоединиться, то Израиль будет готов», — следует из публикации.

В тексте также отмечается, что в настоящий момент Тель-Авив разрабатывает оперативные планы на случай дальнейшей эскалации конфликта между США и Ираном, однако пока остается в стороне и не планирует вступать в конфликт. Тем не менее руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркивает, что страна готова к немедленному возобновлению боевых действий.

Ранее стало известно, что США рассмотрят возможность оказания дополнительного давления на Израиль, чтобы добиться вывода израильских войск с территории Ливана. Отмечается, что вопрос был поднят после сообщений об обстреле позиций ливанской армии в «пилотной зоне» в городе Заутар-эль-Гарбия на юге страны.