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09:01, 22 июля 2026Интернет и СМИ

Популярный комик объяснил отказ переходить на украинский язык

Комик Детков не стал выступать на украинском языке, потому что решил остаться собой
Маргарита Щигарева

Кадр: @sergii_detkov

Популярный в России украинский стендап-комик Сергей Детков объяснил, почему отказался переходить на украинский язык в выступлениях. На эту тему он высказался в беседе с блогером Юрием Дудем (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), ролик доступен на YouTube.

По словам Деткова, он не стал выступать на украинском языке, потому что решил остаться собой. «Это был мой осознанный выбор. Я не стал просто устраивать вот эту комедию, типа: "Хлопці, я свій" «(Ребята, я свой» — прим. «Ленты.ру»)», — заявил юморист.

Он добавил, что знает украинский язык и иногда разговаривает на нем. Комик также счел, что украинскому языку сейчас ничего не угрожает.

Ранее Детков рассказал, что в продуктовом магазине в Польше на него накричала продавщица. Он заявил, что женщина отчитала его за незнание польского языка.

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