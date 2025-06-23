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13:22, 23 июня 2025Интернет и СМИ

На комика из «Что было дальше?» накричала продавщица в продуктовом магазине

Комик Сергей Детков рассказал, что в Польше на него накричала продавщица
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Слава Комиссаренко / YouTube

Популярный в России комик, звезда шоу «Что было дальше?» Сергей Детков рассказал, что на него в продуктовом магазине в Польше накричала продавщица. Об этом он рассказал в проекте «Давайте вместе сделаем шоу» с комиками Русланом Белым (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Славой Комиссаренко. Видео доступно на YouTube.

По словам Деткова, он приехал в Варшаву рано утром и зашел в продуктовый магазин «Жабка». Он попытался на польском языке заказать кофе, но у него не получилось, что разозлило продавщицу. В итоге она накричала на комика за незнание языка.

«И она просто выходит из себя и такая: "Почему пан не мове по-польску?" (почему молодой человек не разговаривает на польском? — прим. «Ленты.ру»). А я растерялся, и потом мне просто смешно стало, и я такой думаю: "Ну пан не поляк", — типа очевидно, как я говорил, я вчера вечером прилетел. Я за ночь должен был польский выучить, по ее мнению?» — вспомнил Детков.

Комик добавил, что он не злится на продавщицу. Он также назвал ее работу отвратительной, поскольку женщине приходится надевать некрасивую униформу, а также вставать очень рано утром.

Ранее Детков рассказал о переезде в Лондон. По словам комика, он никогда не думал, что будет жить в этом городе.

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