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14:19, 3 мая 2024Интернет и СМИ

Комик из «Что было дальше?» переехал в Лондон

Комик Сергей Детков рассказал о переезде в Лондон

Кадр: Сергей Детков / YouTube

Популярный в России комик Сергей Детков рассказал о переезде в Лондон. Детали он раскрыл в проекте «Давайте вместе сделаем шоу» с комиками Русланом Белым (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Славой Комиссаренко. Видео доступно на YouTube.

Детков сообщил, что уехал из России в Великобританию. По словам Комиссаренко, Детков уже год проживает в Лондоне. «Я никогда в жизни не думал, что из дуэта [Григория] Лепса и Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов — прим. «Ленты.ру») в итоге в Лондоне я буду жить», — пошутил комик о своем переезде.

В сентябре 2020 года Детков, регулярно участвовавший в шоу «Что было дальше?», покинул проект. Его заменил комик Илья Макаров.

«Что было дальше?» — популярное интернет-шоу, выходившее на YouTube-канале LABELCOM, а затем на платформе «VK Видео». В передаче пятеро комиков слушают историю из жизни звездного гостя, подкалывая и высмеивая его, а затем пытаются угадать финал.

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      Олег Давыдов
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