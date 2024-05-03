Комик из «Что было дальше?» переехал в Лондон

Комик Сергей Детков рассказал о переезде в Лондон

Популярный в России комик Сергей Детков рассказал о переезде в Лондон. Детали он раскрыл в проекте «Давайте вместе сделаем шоу» с комиками Русланом Белым (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Славой Комиссаренко. Видео доступно на YouTube.

Детков сообщил, что уехал из России в Великобританию. По словам Комиссаренко, Детков уже год проживает в Лондоне. «Я никогда в жизни не думал, что из дуэта [Григория] Лепса и Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов — прим. «Ленты.ру») в итоге в Лондоне я буду жить», — пошутил комик о своем переезде.

В сентябре 2020 года Детков, регулярно участвовавший в шоу «Что было дальше?», покинул проект. Его заменил комик Илья Макаров.

«Что было дальше?» — популярное интернет-шоу, выходившее на YouTube-канале LABELCOM, а затем на платформе «VK Видео». В передаче пятеро комиков слушают историю из жизни звездного гостя, подкалывая и высмеивая его, а затем пытаются угадать финал.