Шоу «Что было дальше?» покинул популярный комик

Популярный комик Сергей Детков, регулярно участвовавший в шоу «Что было дальше?», которое выходит на YouTube-канале Labelcom, покинул проект. Как сообщает The Flow, его заменил другой комик, Илья Макаров. Об этом стало известно после публикации фото и видео со съемок новых выпусков.

Отмечается, что Детков пришел в шоу позже остальных участников, он заменил в составе «Что было дальше?» Артура Чапаряна. Тогда зрители негативно восприняли замену, и после первых выпусков с Детковым многие требовали убрать его из передачи.

По мнению комментаторов, Детков много нецензурно ругается и не такой смешной, как остальные на проекте. В официальных соцсетях «Что было дальше?» Labelcom и сами участники замену пока не прокомментировали.

«Что было дальше?» — российское юмористическое шоу, выходящее на YouTube. В нем комики слушают историю приглашенного гостя и пытаются угадать, чем она закончилась. Проект стартовал в апреле 2019 года, в настоящее время проходят съемки третьего сезона.

Основной ведущий «Что было дальше?» — бывший игрок КВН и резидент проекта Stand Up Нурлан Сабуров. Вести шоу ему помогают комики Алексей Щербаков, Тамби Масаев и Рустам Саидахмедов. Среди приглашенных гостей были резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов, музыкант Баста, продюсер Иосиф Пригожин, телеведущий Михаил Шац, певец Егор Крид.