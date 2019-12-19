Комики с YouTube едва не разгромили студию «Вечернего Урганта»

Участники комедийного YouTube-шоу «Что было дальше?» стали гостями передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Комики едва не разгромили студию, роняя чашки с логотипом шоу и расплескивая воду. Запись программы доступна на сайте канала.

В студии поклонники встретили Нурлана Сабурова, Тамби Масаева, Сергея Деткова, Рустама Рептилоида и Алексея Щербакова аплодисментами и одобрительным гулом. Те ответили фанатам криками. Некоторое время комики и зрители громко кричали в унисон, пока Сабуров не попросил коллег успокоиться.

Позднее во время беседы Щербаков потянулся за кружкой с водой и уронил ее, не успев поставить обратно на стол. Через некоторое время он попытался собрать пролитую на пол воду руками и слить ее обратно. Детков попросил коллегу передать ему эту кружку, чтобы напиться. Позднее из той же емкости «отхлебнули» все участники YouTube-шоу.

«Правильно я понимаю, что вы выбрали сегодня путь эксцентрики?» — уточнил Ургант. Спустя несколько секунд Щербаков взял другую кружку со стола ведущего, отпил из нее и уронил, не сумев поставить на прежнее место. «Почему вы не пьете дома?» — в шутку уточнил Ургант.

Ранее Ургант предположил, какие вопросы он мог бы задать премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Он задал и личный вопрос, заявив, что хочет сделать важный шаг, и нуждается в авторитетном совете. «Ну, обрезать нужно аккуратно...» — получил он ответ, взятый с пресс-конференции премьера.

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