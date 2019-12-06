Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию

Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которых не пригласили на беседу с премьером. Фрагмент шоу с «общением» ведущего «Вечернего Урганта» и премьера доступен на сайте Первого канала.

Шоумен пошутил, что побывал на встрече, однако в финальную видеозапись его вопросы не попали, и представил инсценировку интервью с Медведевым, где его вопросы смонтировали с реакциями главы кабмина из реального интервью. От лица «Шансон-ТВ» ведущий поинтересовался у премьер-министра, «что больше губит — очко или к 11 туз».

Позднее, представившись каналом «Магазин на диване», Ургант спросил, приобрел ли Медведев хлебопечку с функцией закваски, которая будет нужна «и дома, и на даче». «Прямо сейчас вы получите от нас в подарок вот эти замечательные циркониевые сережки за 99 рублей!» — объявил ведущий.

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«Мне почему-то кажется, что все обходят стороной этот вопрос. Я прошу прощения, если мой вопрос покажется бестактным. Скажите, перед тем как забрасывать удочку, — все таки нужно плевать на червя или нет?» — спросил шоумен, представившись сотрудником канала «Охота и рыбалка».

От лица Disney Ургант спросил у Медведева, какая из принцесс у него самая любимая, а от «2х2» — можно ли забрать с собой стакан из-под воды и переименовать канал в «4». Ведущий также подшутил над присутствовавшей на конференции блогершей Анастасией Ивлеевой, уточнив, как премьер относится к песне Элджея «Я люблю тебя на 360», — известно, что этот трек тот посвятил именно ей.

В финале Ургант задал личный вопрос. По его словам, он давно хочет решиться на важный шаг, который «многое объяснит» и ему, и телезрителям, и ему нужен авторитетный совет. «Спасибо. Ну, обрезать нужно аккуратно...» — «ответил» Медведев. «Я все понял», — сказал Ургант.

Ранее телеведущий посоветовал губернатору Зауралья «не опускать руки». Так он отреагировал на его высказывание о том, что «больше нечего» красть.

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