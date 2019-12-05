Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель. Фрагмент шоу «Вечерний Ургант» доступен на сайте Первого канала.

«Врагом России назвал! <...> И это резкое заявление. Надо было просто ограничиться для начала чем-нибудь простым: назвал бы просто "враг народа" и все», — пошутил телеведущий.

Ранее Певцов назвал Познера врагом России, который хочет, чтобы страна вымерла. Певцова возмутило то, что Познер посчитал противников абортов мракобесами, а также выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества. По мнению актера, гомосексуальность — это чудовищная болезнь и Божья кара.

Взгляды артиста и журналиста расходятся не только в области семьи и человеческих отношений. Так, в сентябре российский актер заявлял, что считает председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России. По мнению же Познера, Сталин — преступник, поэтому его могилу стоит убрать с Красной площади.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!