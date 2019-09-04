Актер Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории

Российский актер Дмитрий Певцов признался, что считает председателя совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

«При Сталине началось строительство сильного государства. Даже [премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчиль, который не любил Советский Союз, отдавал ему должное: "Сталин принял страну с сохой, а оставил — с ядерной бомбой"», — заявил артист.

Отмечается, что Певцов исполнит роль советского лидера в спектакле Марка Захарова по мотивам сочинений писателя Владимира Сорокина. Премьера постановки состоится в декабре. «Я, конечно, постараюсь передать свое личное отношение к Сталину, которого считаю великим человеком», — прокомментировал свою работу актер.

Весной 2017 года Певцов попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за гастролей на территории Крыма. В ответ артист заявил, что в Службе безопасности Украины (СБУ) работают больные люди, которых можно только пожалеть. «Предположение одно: они там выпивают-закусывают все время, выпить закончилось — в телевизор уткнулись: "О, смотри, а давай этого лишим!" Других причин, нормальных, там нет», — сказал Певцов. Годом ранее ему также запретили въезд в Латвию.

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