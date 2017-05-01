Дмитрия Певцова внесли в «черный список» сайта «Миротворец»

Российский актер и певец Дмитрий Певцов попал в базу украинского сайта «Миротворец». Он обвинен в том, что гастролировал в Крыму — в Киеве это считается «нарушением украинского законодательства».

«Незаконное пересечение государственной границы Украины. Отрицание российской агрессии, поддержка оккупационного режима», — говорится в сопроводительном тексте.

29 апреля в базу сайта с аналогичными претензиями внесли певца Диму Билана. До этого черный список «Миротворца» пополнили исполнители Юрий Лоза и Диана Гурцкая.

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Также 27 апреля «Миротворец» причислил к «пособникам террористов» американского актера Стивена Сигала, получившего гражданство России.

Сайт «Миротворец» регулярно публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к украинским властям, а также посетивших Крым после его присоединения к России. В черном списке находятся Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Анна Шурочкина (Нюша), Ольга Кабо, Александр Маршал, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Татьяна Липницкая (Бьянка), Юлианна Караулова, Стас Пьеха и другие российские артисты.

Власти Украины расценивают Крым как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы. Москва утверждает, что воссоединение полуострова с Россией прошло в 2014 году в соответствии с нормами международного права.