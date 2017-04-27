Украинский «Миротворец» причислил Стивена Сигала к «пособникам террористов»

Американский актер Стивен Сигал внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Создатели ресурса обвинили его в незаконном посещении Крыма.

На странице с фотографией Сигала опубликованы несколько ссылок на материалы СМИ о его поездке на полуостров и фотографии, на которых 65-летний актер запечатлен в Крыму. Помимо «незаконного пересечения государственной границы Украины», Сигала обвиняют в «отрицании российской агрессии, поддержке аннексии Крыма».

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В марте сайт «Миротворец» причислил к врагам Украины российскую певицу с ограниченными возможностями Юлию Самойлову, которая должна была приехать в Киев для участия в «Евровидении». В ее досье говорится, что в 2015 году она якобы незаконно пересекла госграницу страны «в составе организованной группы лиц».

«Миротворец» регулярно публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к украинским властям, а также посетивших Крым после его присоединения к России. В частности, в «черном списке» ресурса Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Дима Билан, Анна Шурочкина (Нюша), Ольга Кабо, Александр Маршал, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Татьяна Липницкая (Бьянка), Юлианна Караулова, Стас Пьеха и другие российские артисты.

Украинские власти расценивают Крым как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы. Москва утверждает, что воссоединение полуострова с Россией прошло в соответствии с нормами международного права.