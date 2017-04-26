Валерий Леонтьев попал в список «Миротворца»

Российский певец Валерий Леонтьев оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец» за выступления в Крыму. Информация об исполнителе появилась на ресурсе в среду, 26 апреля.

Леонтьева обвинили в «незаконном пересечении государственной границы Украины», а также в ведении концертной деятельности в Крыму, «нарушающей украинское законодательство». Администрация «Миротворца» указывает, что певец с 2014 по 2016 год выступал, в частности, в Симферополе, Севастополе, Судаке, Ялте, Феодосии и Евпатории.

На сайте также приводится дата рождения исполнителя и ссылки на его страницы в социальных сетях.

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«Миротворец» регулярно публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к нынешним украинским властям, а также посетивших Крым после его присоединения к России.

Как сообщает kp.ru, «Миротворец» разместил обращение украинского телеканала АТР к Службе безопасности Украины (СБУ), Госпогранслужбе, министерству иностранных дел и министерству культуры. Телевизионщики просят привлечь к ответственности и запретить въезд на Украину 20 российским артистам.

В частности, на ресурсе опубликованы сведения о Филиппе Киркорове, Тимати, Сергее Шнурове, Николае Баскове, Александре Розенбауме, Диме Билане, Анне Шурочкиной (Нюша), Ольге Кабо, Александре Маршале, Ирине Аллегровой, Михаиле Шуфутинском, Татьяне Липницкой (Бьянка), Юлианне Карауловой, Стасе Пьехе и Юлии Самойловой.

Украинские власти расценивают Крым как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы. Москва утверждает, что процедура воссоединения полуострова с Россией соответствовала нормам международного права.