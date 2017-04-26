Певица Нюша оказалась в списке «Миротворца»

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» за концерты в Крыму. Портал опубликовал ее личную информацию.

На сайте приводится дата рождения исполнительницы, ссылки на ее страницы в социальных сетях, имена родителей и номера телефонов менеджеров певицы.

Нюшу обвиняют в «неоднократном незаконном пересечении государственной границы Украины» и «открытой публичной поддержке агрессии России против Украины».

Певица выступила с концертами в Крыму 18 и 19 апреля. Она также посещала Севастополь в августе 2016-го.

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«Миротворец» публикует личную информацию людей, которые оппозиционно настроены по отношению к нынешним украинским властям, а также посетили Крым после того, как он стал частью России. На сайте содержатся сведения об Ольге Кабо, Александре Маршале, Ирине Аллегровой, Михаиле Шуфутинском, Татьяне Липницкой (Бьянка), Юлианне Карауловой, Стасе Пьехе и Юлии Самойловой.

Киев считает Крым своей территорией. Его посещение без согласования с украинскими властями расценивается как нарушение государственной границы. Москва, в свою очередь, настаивает на том, что полуостров вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году.

Нюша — российская певица и актриса. В ее дискографии два студийных альбома. Помимо этого, она появилась в эпизодах ситкома «Универ» и сериала «Люди Хэ», а также снялась в фильме «Друзья друзей».