Актриса Ольга Кабо попала в базу «Миротворца» за посещение Крыма

Российская актриса Ольга Кабо попала в черный список украинского экстремистского сайта «Миротворец» за посещение Крыма. Информация об артистке опубликована в разделе «чистилище».

Отмечается, что Кабо обвинили в «незаконном пересечении государственной границы Украины» — она посещала Международный кинофестиваль Никиты Михалкова «Евразийский мост», прошедший в октябре 2016 года в Крыму. По мнению администрации ресурса, актриса также «отрицает российскую агрессию».

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На «Миротворце» выкладывается личная информация людей, оппозиционно настроенных по отношению к нынешнему украинскому режиму. В разделе «чистилище» публикуются данные о тех, кто посещал Крым после воссоединения полуострова с Россией. 24 апреля в базу данных украинского сайта попал певец Александр Маршал, несколькими днями ранее в ней оказалась певица Ирина Аллегрова.

Киев считает Крым своей территорией и расценивает его посещение без согласования как нарушение государственной границы. Москва настаивает на том, что процедура воссоединения полуострова с Россией соответствовала нормам международного права.

В 2015 году Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил каналу «Интер» предупреждение за показ сериала «Дом у большой реки» с Кабо. По словам представителей организации, актриса «известна антиукраинскими высказываниями».

Кабо — заслуженная артистка России, актриса театра и кино. Она снялась в таких фильмах, как «Варшавская битва. 1920», «Бегущий по льду», «Крысиные похороны по Брэму Стокеру», «Чокнутые» и «Приморский бульвар».