Певец Александр Маршал попал в «чистилище» украинского сайта «Миротворец»

Российский певец Александр Маршал попал в черный список украинского экстремистского сайта «Миротворец» за выступления в Крыму. Его данные опубликованы в разделе «чистилище».

Исполнителя обвиняют, в частности, в «незаконном пересечении государственной границы Украины», а также в поддержке воссоединения Крыма с Россией.

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На «Миротворце» выкладывается личная информация людей, оппозиционных Киеву. 22 апреля за выступления в Крыму в «чистилище» сайта попала певица Ирина Аллегрова. Днем ранее сообщалось, что администрация «Миротворца» включила в список «сепаратистов и агентов Кремля» режиссера Карена Шахназарова. 10 апреля в базе данных ресурса появились российские исполнители Михаил Шуфутинский, Татьяна Липницкая (известна под псевдонимом Бьянка), Юлианна Караулова и Стас Пьеха.

Помимо этого, в черные списки «Миротворца» за посещение Крыма после его вхождения в состав России попала Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве.

Украинские власти считают Крым своей территорией и расценивает его посещение без согласования как нарушение государственной границы. Посетившим полуостров деятелям культуры запрещают въезд на Украину. Москва настаивает на том, что процедура воссоединения Крыма с Россией соответствовала нормам международного права, и подчеркивает, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

Александр Маршал — бывший участник групп «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького».