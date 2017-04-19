Федор Конюхов после попадания в базу «Миротворец» признался в любви к Украине

Российский путешественник Федор Конюхов, попавший в украинскую базу данных «Миротворец» за посещение Крыма, заявил, что со временем «эти списки врагов» станут неинтересны никому, в первую очередь украинцам. Об этом он сказал РИА Новости.

«Я люблю Украину и украинский народ. Это красивый народ, добрый и великодушный», — признался Конюхов.

«Певицу [Юлию Самойлову] внесли в список, [Иосифа] Кобзона внесли в список, [Наталью] Поклонскую внесли в список — ну, надо и путешественником разбавить этот список. Это проблема тех, кто эти списки создает, а не моя», — добавил он.

Ранее в среду, 19 апреля, стало известно, что информация о Конюхове опубликована на сайте «Миротворец». Указано, что путешественник незаконно пересек госграницу Украины. В качестве доказательств приводятся фрагменты из статей в СМИ, в которых рассказывается о посещении Конюховым Крыма в марте 2017 года.

Центр «Миротворец» — организация, которая собирает и выкладывает на одноименный сайт информацию о лицах, в действиях которых, как отмечает портал, усмотрели «признаки преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья человека, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

Сайт создан в 2014 году при поддержке депутата Верховной Рады и члена коллегии МВД Антона Геращенко. По сути, это база данных с адресами, телефонами, ссылками на личные страницы в соцсетях людей, которые оппозиционно настроены по отношению к властям страны, воюют за ополченцев Донбасса или поддерживают их, а также посещают Крым в нарушение правил въезда и выезда с оккупированной, по мнению Киева, территории.