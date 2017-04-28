Лоза обвинил Украину в попытках представить его врагом

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал включение его в черный список украинского сайта «Миротворец». Исполнитель заявил ТАСС в пятницу, 28 апреля, что на Украине из него пытаются сделать образ врага.

«Я очень много всего написал, очень много всего сказал, что не нравится киевским властям. Поэтому, если бы я не был включен, я был бы удивлен крайне», — рассказал Лоза.

Он отметил, что не намерен бороться за то, чтобы его личную информацию убрали с ресурса, так как не посещал Украину уже три года.

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Ранее в пятницу сообщалось, что Лоза оказался в базе данных «Миротворца» из-за выступлений исполнителя в Крыму. Киев расценивает несогласованные с ним посещения полуострова как «незаконное пересечение государственной границы Украины».

На ресурсе также опубликованы сведения о Валерии Леонтьеве, Филиппе Киркорове, Тимати, Сергее Шнурове, Николае Баскове, Александре Розенбауме, Диме Билане, Анне Шурочкиной (Нюша), Ольге Кабо, Александре Маршале, Ирине Аллегровой, Михаиле Шуфутинском, Татьяне Липницкой (Бьянка), Юлианне Карауловой, Стасе Пьехе и Юлии Самойловой, также выступавших в Крыму.