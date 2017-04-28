Лоза и Гурцкая попали в список сайта «Миротворец»

Российские исполнители Юрий Лоза и Диана Гурцкая оказались в базе данных украинского сайта «Миротворец». Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает РИА Новости.

По словам Гурцкой, в список она попала из-за поддержки, которую оказывала Юлии Самойловой, заявленной участнице конкурса «Евровидение-2017».

«Я не буду говорить, что мне якобы все равно. Это крайне неприятно, тем более, во всем есть совершенно четкий намек: "поддержала коллег — вот наш ответ"», — рассказала певица телеканалу РЕН ТВ.

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«Что же касается действий всех этих СБУ (Служба безопасности Украины — прим. «Ленты.ру»), так называемых миротворцев и прочих. Есть один исторический урок: победив внешних врагов (меня, Лолиту, Сергея Безрукова и других), принимаются за внутренних. Вот о чем стоит задуматься украинцам», — подчеркнула артистка.

Отмечается, что сам ресурс в качестве причины указывает выступления обоих исполнителей в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. В Киеве такие посещения рассматриваются как «незаконное пересечение государственной границы Украины».

Ранее в списки «Миротворца» внесли таких российских артистов, как Валерий Леонтьев, Стас Пьеха, певицы Бьянка и Нюша.