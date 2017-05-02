Актер Певцов призвал пожалеть «больных людей» из СБУ

Актер и певец, народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что в Службе безопасности Украины (СБУ) работают больные люди, которых можно только пожалеть. Так он прокомментировал свое внесение в черный список сайта «Миротворец» в интервью Национальной службе новостей (НСН) во вторник, 2 мая.

«Они там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, сбушники, больные люди. Пожалеть только их можно. Предположение одно: они там выпивают-закусывают все время, выпить закончилось — в телевизор уткнулись: "О, смотри, а давай этого лишим!" Других причин, нормальных, там нет. То ли профессионалов не осталось совсем, то ли совсем бесы там ходят по коридорам, ни здравого смысла, ни системы уже нет», — сказал Певцов.

2 мая стало известно о том, что актер внесен в базу «Миротворца» за незаконное, с точки зрения украинских властей, посещение Крыма. В конце апреля на этом сайте также появились имена российских исполнителей Димы Билана, Дианы Гурцкой и Юрия Лозы.

В октябре 2016 года Певцова внесли в черный список людей, которым запрещен въезд в Латвию. Это решение было раскритиковано латвийским композитором и бывшим министром культуры страны Раймондом Паулсом.

Дмитрий Певцов известен по фильмам «По прозвищу Зверь», «Алиса и букинист», «Турецкий гамбит» и другим.

«Миротворец» публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к украинским властям, а также посетивших Крым после его присоединения к России. В черном списке находятся Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум и другие российские артисты.

Власти Украины расценивают Крым как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы. Москва утверждает, что воссоединение полуострова с Россией прошло в 2014 году в соответствии с нормами международного права.