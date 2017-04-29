Дима Билан попал в базу сайта «Миротворец» за концерты в Крыму

Российский певец Дима Билан попал в базу украинского сайта «Миротворец». Создатели ресурса обвинили певца в незаконном пересечении украинской границы. В доказательство они опубликовали фотографии с концертов Билана в Крыму.

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27 апреля черный список «Миротворца» пополнили также исполнители Юрий Лоза и Диана Гурцкая. Певица предположила, что в список она попала из-за поддержки, которую оказывала Юлии Самойловой, заявленной от России участнице конкурса «Евровидение-2017» в Киеве. Ранее Самойлова сама оказалась в списке якобы за незаконный въезд на Украину «в составе организованной группы лиц».

Кроме того, 27 апреля «Миротворец» причислил к «пособникам террористов» американского актера Стивена Сигала, получившего гражданство России.

Сайт регулярно публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к украинским властям, а также посетивших Крым после его присоединения к России. В черном списке ресурса Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Анна Шурочкина (Нюша), Ольга Кабо, Александр Маршал, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Татьяна Липницкая (Бьянка), Юлианна Караулова, Стас Пьеха и другие российские артисты.

Украинские власти расценивают Крым как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы. Москва утверждает, что воссоединение полуострова с Россией прошло в соответствии с нормами международного права.