Звезда «Бандитского Петербурга» поспорил с Пчелой из «Бригады» о насилии

Актер Дмитрий Певцов, сыгравший главную роль в сериале «Бандитский Петербург. Адвокат», вступил в дискуссию о вреде обществу, который якобы приносят сериалы о преступниках. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«Есть такая известная пьеса Шекспира "Гамлет", в которой происходит такое количество убийств, причем невинных людей, но никто это не считает пропагандой бандитизма, насилия. Это считается классикой мировой драматургии», — объяснил артист.

Певцов подчеркнул, что важно не то, о чем повествует сериал, а то, как он это делает. «Я не думаю, что, снимая фильмы о бандитах, можно пропагандировать бандитизм», — добавил актер.

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Дискуссию о вреде сериалов о преступниках поднял актер Павел Майков, сыгравший Пчелу в сериале «Бригада». Он заявил, что эта картина — преступление перед Россией, потому что из-за нее «мальчики хотели стать бандитами». Ему возразил продюсер сериала Александр Акопов, указав на то, что смерть Пчелы была уроком детям. В спор также вступил звезда «Жмурок» Алексей Панин, связавший вред «Бригады» с русской гомофобией.

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