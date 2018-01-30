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Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России

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Павел Майков
Павел Майков

Актер Павел Майков, который снялся в роли Пчелы в «Бригаде», заявил, что этот сериал — преступление против страны. Об этом он рассказал в интервью газете «Вечерняя Москва».

«Для меня как актера сериал "Бригада" принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. "Бригада" — это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал. Только он потом Иисуса Христа сыграл. А я бы никогда не решился после "Бригады"», — пояснил он.

По словам Майкова, вред сериала заключался в том, что «мальчики хотели стать бандитами». «Так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», — подчеркнул актер.

Он добавил, что «Бригада», вероятно, стала популярной из-за своеобразного образа Робина Гуда. «Тут такие парни, которые загибают систему, причем парни из народа», — сказал Майков.

Многосерийная криминальная драма «Бригада» вышла в 2002 году. Сериал включает 15 эпизодов, главные роли в нем, кроме Майкова, исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева и Андрей Панин.

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