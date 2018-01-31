Создатель «Бригады» назвал смерть Пчелы уроком для детей

Продюсер «Бригады» Александр Акопов прокомментировал слова актера Павла Майкова, исполнившего роль Пчелы, о вреде сериала для России. Его слова в среду, 31 января, приводит RT.

«Это просто глупость. На эту тему существуют исследования, которые однозначно показывают, что уровень преступности связан с совершенно другими обстоятельствами, а вовсе не с существованием сериалов на криминальную тему», — подчеркнул Акопов.

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По словам продюсера, подобные произведения «способны отвратить большинство молодых людей от желания стать преступниками». «Что касается сериала "Бригада", то я не знаю, обратил ли внимание актер Майков на то, что его персонаж в итоге был убит. Это урок подрастающему поколению», — добавил он.

Накануне Майков заявил, что «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором участвовали он и Сергей Безруков. По его мнению, вред сериала заключался в том, что «мальчики хотели стать бандитами». «Так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», — отметил артист.

Многосерийная криминальная драма «Бригада» вышла в 2002 году. Сериал включает 15 эпизодов, главные роли в нем, кроме Майкова и Безрукова, исполнили Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева и Андрей Панин.

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