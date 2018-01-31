Панин связал вред «Бригады» с русской гомофобией

Российский актер Алексей Панин заявил, что сериал «Бригада», а также бандитские фильмы «Бумер» и «Жмурки» навредили обществу, но только потому, что в России царит полууголовная и гомофобная атмосфера. Его слова передает НСН в среду, 31 января.

«В 90-е, в начале нулевых в стране был полный хаос. Тогда, выйдя из своей грязной хрущевки, насмотревшись "Бригаду", "Жмурок" и "Бумера" подросток берет в руки биту и идет грабить коммерческие палатки», — рассказал артист.

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«Это проблема нашего полууголовного гомофобного общества. В Европе такое кино не может нанести вред. У них ценности другие, не бандитско-гопнические. У нас же даже те, кто не сидел, пытаются говорить на фене. В любой другой стране это было бы оскорблением, а у нас предмет гордости», — подчеркнул Панин. По его словам, вышеперечисленные бандитские фильмы стали популярны в России, потому что это качественные произведения.

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Накануне Павел Майков, сыгравший в «Бригаде» роль Пчелы, заявил, что этот сериал — преступление перед Россией. По его мнению, вред «Бригады» заключался в том, что «мальчики хотели стать бандитами». Ему возразил продюсер сериала Александр Акопов, указав на то, что смерть Пчелы была уроком детям.

Алексей Панин снялся в таких фильмах, как «Жмурки», «ДМБ» и «Даун Хаус», а также в сериале «Солдаты».

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