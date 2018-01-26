Вдохновившая на убийство и изнасилование студентки группа распалась

Российская группа «Мы» заявила об окончании своей деятельности. Соответствующий пост появился в паблике музыкантов во «ВКонтакте» в пятницу, 26 января.

Ранее в январе в сети запустили петицию с требованием запретить одну из песен группы под названием «Возможно», которая якобы побудила 19-летнего студента МГТУ имени Баумана Артема Исхакова расправиться с соседкой, 19-летней студенткой Высшей школы экономики Татьяной Страховой, и покончить с собой.

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Причиной этому послужила предсмертная записка Исхакова, написавшего, что он воспринял текст песни как призыв к действию. В композиции, в частности, есть такие строки: «Прости, мне придется убить тебя. Ведь только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно». «Эх, автор песни "Возможно" — *** (долбанный дурак). Пару раз послушать, и твоей психике *** (конец)», — отмечалось в письме.

После трагедии клип на песню собрал почти миллион просмотров. В комментариях к видео и постам группы подписчики связали распад «Мы» с предсмертной запиской Исхакова.

В ночь на 23 января студент Бауманки убил и изнасиловал Страхову, после чего совершил самоубийство. В сообщении, которое он оставил перед смертью, Исхаков подробно описал свои действия и назвал мотивом преступления неразделенную любовь.

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