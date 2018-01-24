Побудившую к убийству и изнасилованию студентки песню потребовали запретить

В сети запустили петицию с требованием запретить песню «Возможно» группы «Мы», которая якобы побудила 19-летнего студента МГТУ имени Баумана Артем Исхакова расправиться с 19-летней студенткой Высшей школы экономики Татьяной Страховой и покончить с собой. Обращение было опубликовано на сайте Change.org.

Автор петиции обращает внимание на то, что в предсмертной записке Исхаков отмечает губительное влияние на его психику, которое оказала эта композиция. Студент писал, что воспринял как призыв к действию слова песни. В частности, в ней присутствуют такие строки: «Прости, мне придется убить тебя. Ведь только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно». «Эх, автор песни "Возможно" — *** (долбанный дурак). Пару раз послушать, и твоей психике *** (конец)», — говорилось в записке.

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Автор петиции попросил посетителей сайта распространить и поддержать его обращение, а также запретить песню, которая, по его мнению, открыто призывает к совершению преступления. «Участники группы "Мы" Ева Краузе и Daniel Shake должны принести извинения и понести ответственность», — считает он.

Исхаков убил и изнасиловал свою соседку по квартире в ночь на вторник, 23 января. Он совершил преступление, после чего совершил самоубийство. В предсмертном письме, которое он опубликовал в социальной сети, Исхаков подробно описал расправу и половой акт, рассказал о мотивах совершения преступления, проблемах с психикой и мучивших его с детства «демонах».