Боевики ИГ захотели обеглавить порнозвезду Мию Халифу

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) пригрозили обезглавить порноактрису ливанского происхождения Мию Халифу за порнофильм, где она одета в хиджаб. Об этом в субботу, 26 августа, пишет Daily Mail.

Как отмечается, боевики уже «казнили» актрису с помощью Photoshop, а снимки выслали Халифе по интернету. Сама она утверждает, что угроз не боится.

В декабре интернет-пользователи начали сбор подписей под предложением назначить Халифу послом США в Саудовской Аравии. Автор петиции отмечал, что Халифа достойна представлять США, поскольку «уже не раз показывала, что способна объединять людей вне зависимости от их культурного и этнического наследия».

Халифа, также известная под псевдонимом Миа Каллиста, родилась в Бейруте в христианской семье, откуда вместе с семьей переехала в США в семилетнем возрасте. Строить карьеру в порноиндустрии она начала в 2014 году. В том же году попала на первую строчку рейтинга Pornhub.