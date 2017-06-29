В сети запустили петицию против бороды Эминема

Пользователи сети обратились к американскому рэперу Эминему с просьбой сбрить бороду. Соответствующая петиция была опубликована на сайте Change.org.

«Эминем, мы восхищаемся тобой и твоей работой. Но тебе просто не идет борода. Мы умоляем тебя избавиться от нее как можно скорее», — говорится в тексте обращения.

Just a couple of guys from Compton and one from Detroit. With a beard. #thedefiantones A post shared by Marshall Mathers (@eminem) on Jun 23, 2017 at 12:53pm PDT

Недовольство поклонников вызвал снимок в Instagram-аккаунте Эминема, на котором он запечатлен вместе с музыкантами Dr. Dre и Кендриком Ламаром. «Всего лишь парочка парней из Комптона и один из Детройта. С бородой», — отметил артист.

Судя по всему, пользователей Twitter испугал непривычный облик рэпера. «Что за черт, Эминем отрастил бороду? Это мир катится в тартарары», — заявил один из них.

«Борода Эминема может стать самым громким событием с тех пор, как Майкл Джексон изменил цвет кожи», — отметил другой.

Однако некоторые пользователи с юмором отнеслись к смене имиджа и принялись публиковать смешные посты и картинки с участием Эминема в новом образе. Так, участники хип-хоп-объединения D-12 с помощью фотошопа изменили название альбома рэпера с Mockingbird («Пересмешник») на Mockingbeard («Глумливая борода»).

Эминем (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III) — один из самых популярных американских рэперов. Широкая известность пришла к нему в 1999 году после выхода второго альбома The Slim Shady LP. Артист выпустил восемь пластинок и сыграл главную роль в фильме «Восьмая миля».