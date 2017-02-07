Читающие рэп о козьем молоке бородатые дети стали звездами сети

В сети появился видеоклип, в котором дети с наклеенными бородами исполняют песню о козьем молоке. Ролик опубликован на YouTube-канале под названием «Бородатые дети».

Клип появился на канале в понедельник, 6 января, менее чем за сутки набрал почти 700 тысяч просмотров и попал в топ «трендовых» видео YouTube.

По сюжету дети покупают козу на деньги, которые родители оставили им на карманные расходы. Парни обещают «исправить проблемы с рублем», наладив продажу козьего молока.

На протяжении всего клипа главные герои разбрасываются долларами и демонстрируют бутылки с молоком, которое они называют «белой нефтью».