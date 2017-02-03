Курица исполнила американскую патриотическую песню

Курица по кличке Джокгу (Jokgu) из Джермантауна (штат Мэриленд) исполнила американскую патриотическую песню. Музыкальный ролик опубликован на YouTube-канале Two Creative Chicks.

На видео Джокгу стучит клювом по подсвеченным клавишам синтезатора, исполняя основную мелодию из песни 1910 года America the Beautiful («Америка прекрасна») церковного органиста Сэмюэла Уорда и детской писательницы Катарины Ли Бэйтс. «Это восхитительно! Это прорыв в науке! Парень, ты можешь сделать миллионы на этой теме», — пошутил один из зрителей канала.

По словам автора ролика Шеннона Майерса (Shannon Myers), ему пришлось потратить две недели, чтобы научить курицу играть на клавишах. Он также добавил, что у него есть целая куриная музыкальная группа. Правда, судя по видео с репетиции, они пока не сыгрались до конца.