Печальная свинка заставила пользователей сети задуматься о тщетности бытия

Экзистенциальная морская свинка заставила пользователей сети задуматься о тщетности бытия. Ролик с грызуном был опубликован на YouTube-канале Lovecraft Productions.

На видео, которое за два дня набрало почти 200 тысяч просмотров, две морские свинки обедают брокколи и болгарским перцем. Однако один из грызунов даже не притрагивается к еде. «Когда наступило утро понедельника, а ты задумался, что твоя жизнь свернула не туда», — говорится в описании ролика.

Пользователи сети предположили, что свинка погрузилась в невеселые мысли, и принялась размышлять о тщетности бытия. «Когда тебе стукнуло 40, а ты понял, что последние 20 лет твоей жизни прошли зря», — отметил один из них в комментариях.

«В начале видео я смеялся, но потом, я понял, что хочет сказать эта свинка», — поддержал его другой.