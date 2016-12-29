Вечно печальный кот по кличке Пончик стал звездой социальных сетей

Пользователи сети обратили внимание на экзистенциального кота по кличке Пончик. Фотографии необычного домашнего питомца были опубликованы в Instagram-аккаунте ponchik existentialist.

Как отмечает в Facebook хозяйка Пончика Полина Потапова, переезд из приюта, который должен был сделать кота счастливым, никак не повлиял на тоскливое настроение животного. «Мы привыкли к тому, как он иногда тяжело вздыхает в полной тишине. Но тоска не мешает ему быть гедонистом: он любит вкусную еду, чистую мягкую постель, оригинальные игрушки и, конечно, продолжительный сон», — рассказала она.

Фото опубликовано @ponchik_existentialist

Потапова выкладывает снимки своего любимца в социальную сеть, иногда сопровождая фотографии цитатами популярных философов и писателей. «Я вижу сны. Иногда мне кажется, что это единственное правильное занятие на свете», — гласит подпись под одной из публикаций.

Сплю на рабочем месте Фото опубликовано @ponchik_existentialist

Причиной вечной грусти Пончика, судя по всему, стали проблемы со здоровьем: из-за несладкой жизни в приюте у кота в некоторых местах перестала расти шерсть. У него также были проблемы с печенью, ушами, глазами и насморк.