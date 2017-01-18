Коты «спародировали» сцену из сериала «Могучие рейнджеры»

Видео: Power Rangers / YouTube

Котов сняли в сцене, пародирующей героев культового американского сериала «Могучие рейнджеры». Ролик был опубликован на YouTube-канале Power Rangers.

На видео, которое за восемь дней набрало более 1,5 миллиона просмотров, животных нарядили в костюмы рейнджеров и изобразили стандартную для сериала завязку сюжета. В роли мудреца Зордана, помогающего супергероям, выступила аквариумная рыбка. «Пять котов превращаются в могучих рейнджеров и используют свои необычные способности, чтобы защитить своих пушистых друзей», — говорится в описании под роликом.

Премьера полнометражного фильма «Могучие рейнджеры» в России запланирована на 23 марта 2017 года.