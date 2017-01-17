Искусно играющий в наперстки кот из Японии поразил Instagram

В Instagram набирают популярность видеоролики с котом из Японии по кличке Снежок (Snow), который постоянно обыгрывает своего хозяина в наперстки.

В роликах владельцы пытаются запутать животное как можно сильнее и перебирают множество комбинаций, но Снежок все равно находит стакан, под которым прячется теннисный мячик.

Снежок — кот породы американский керл. За аккаунтом питомца в Instagram следят почти 50 тысяч человек. Он любит путешествовать в рюкзаке, переодеваться в яркие костюмы и играть с резинками для волос.

Ролики со Снежком крайне популярны в аккаунте Cats of Instagram: видео с игрой в наперстки за несколько дней набрало почти 900 тысяч просмотров.