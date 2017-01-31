Леха Хомяк напоил 15-летнюю школьницу водкой ради подписчиков в YouTube

Московский блогер, известный в сети под псевдонимом Леха Хомяк, напоил школьницу из Омска ради того, чтобы набрать 10 тысяч подписчиков. Ролик «Лоля, водочка и Хомяков 18+» был опубликован на его YouTube-канале.

На видео Хомяк и девушка приходят в Измайловский парк, где распивают бутылку водки, а затем блогер берет у несовершеннолетней школьницы интервью, попутно делая ей комплименты. «Как это, дорогие друзья, душевно. Изредка найдешь сейчас такую красавицу, да еще, чтобы можно было выпить водочки», — заявляет он.

Несмотря на то что девушка утверждала, что ей 18 лет, и согласилась участвовать в съемках по своей воле, после публикации видео на Хомяка посыпались обвинения от пользователей, которые обнаружили, что школьница несовершеннолетняя.

В итоге блогеру пришлось удалить ролик, убрать девушку из друзей во «ВКонтакте» и избавиться от всех совместных фотографий с подписчицей, которая впоследствии также удалилась из соцсети.

По слухам, которые обсуждали посетители анонимного имиджборда «Двач», девушка оказалась учащейся седьмого класса одной из омских школ и дочерью полковника полиции. «Сам бог велел поднять эту тему», — с иронией отметил один из анонимных пользователей.

Алексей Хомяков — YouTube-блогер, занимающийся распитием и оценкой качества дешевых спиртных напитков. Помимо плейлиста «Чекушечный обзор», на канале можно обнаружить ролики, посвященные фастфуду, чипсам и закуске к пиву.