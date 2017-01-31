Напоивший школьницу ради подписчиков Леха Хомяк обвинил девушку «в подставе»

Напоивший 15-летнюю школьницу водкой блогер Леха Хомяк прокомментировал произошедшее. Об этом он рассказал в последнем ролике, который был опубликован на его YouTube-канале.

По словам Хомяка, школьница сама предложила снять на видео распитие водки в Измайловском лесу и, несмотря на все попытки блогера сделать обзор на бургеры или шаурму, категорически настаивала на покупке спиртного. Кроме того, как отмечает интернет-звезда, девушка не раз утверждала, что ей больше 18 лет. «Очень обидно. Я, конечно, не ожидал, что будет такая подстава. Со мной такое в первый раз», — пожаловался он.

Блогер также добавил, что удалил ролик по просьбе школьницы и даже извинился перед матерью несовершеннолетней, которая, по его словам, была в шоке от случившегося. «Ни один бы, как мне кажется, здравомыслящий человек не стал бы снимать ролик с 15-летней школьницей и выкладывать обзор на водку в интернет. Это бред бредючий», — резюмировал Хомяк.

Несмотря на его заверения, многие пользователи с подозрением отнеслись к словам блогера, отметив, что прежде, чем что-то делать, надо думать своей головой. «Мало ли что она там на камеру сказала. Сухари суши», — заявили они.

«Паспорт надо было спросить. А если тебе девушка напишет и кое-что другое предложит. А потом ей окажется 15 лет. Кто виноват будет?» — поинтересовался другой.

Ранее в январе Хомяк напоил школьницу из Омска ради того, чтобы набрать 10 тысяч подписчиков. Узнав, что девушке нет 18 лет, блогеру пришлось удалить ролик, убрать несовершеннолетнюю из друзей во «ВКонтакте» и избавиться от всех совместных фотографий с подписчицей, которая впоследствии также удалилась из соцсети.