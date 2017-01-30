Россиянин прославился в сети после роликов об отсутствии жизни в провинции

Видео: Александр Ковалев / YouTube

Проживающий в Свердловской области россиянин Александр Ковалев стал звездой интернета после публикации видео из города Серова, «в котором ничего не происходит». Ролик был опубликован на его YouTube-канале.

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На коротком видео, которое за неделю набрало 348 тысяч просмотров, Ковалев запечатлел одну из улиц Серова, на которой ничего не происходит. «А знаете, что в Серове происходит? А в Серове вообще ничего не происходит. Да как так-то, а?» — возмущается мужчина.

На волне растущей популярности Ковалев снял целую серию роликов, посвященных городу, в котором ничего не происходит. В комментариях пользователи отметили, что видео Ковалева убедительно демонстрируют «отсутствие жизни в провинции».