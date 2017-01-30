В сети восхитились задорно поющим цыганом с сотнями клипов

Пользователи сети обратили внимание на цыганского певца Санду Чорба (Sandu Ciorba), чей клип Pe cimpoi («Волынки») набрал более 20 миллионов просмотров на YouTube.

Одним из первых творчеством румынского цыгана восхитился журналист Павел Кушелев. После этого многие пользователи по достоинству оценили музыкальные видео исполнителя.

«Кровь из глаз и ушей!!! Удивительным образом обогащает внутренний мир, культуру и обнуляет IQ», — отметил @_funky_shit.

«Это клип про то, как братки заказали в сауну девочек и сделали с ними чика-бомбу?» — поинтересовалась @luiza_4kalova.

Некоторые юзеры отметили, что Чорба прославился в Рунете еще несколько лет назад, и у него даже есть фан-клуб в соцсети «ВКонтакте».

Санду Чорба — один из самых известных в Румынии исполнителей цыганских песен, совладелец музыкального лейбла Viper Production. С 2013 года Чорба выпустил более 250 клипов, многие из которых набрали по несколько миллионов просмотров на YouTube.