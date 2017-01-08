Минчанин победил ковер в схватке на снегу

Видео: Vitaliya Piliuhina / YouTube

Жительница Минска Виталия Пилюхина опубликовала на своем канале на YouTube видео, на котором мужчина отрабатывает приемы боевых искусств на ковре.

«Когда твой худший враг — это ковер. Или как у меня за окном велись боевые действия. Смотреть со звуком», — подписала ролик она.

На кадрах видно, что мужчина яростно бьет ковер ногами и перебрасывает его через себя. На земле по несколько раз оказываются оба «участника» схватки. Драка сопровождается напряженной музыкой.

За два дня видео посмотрели более 400 тысяч раз, запись попала в раздел «Набирающие популярность». Ролик также собрал более тысячи комментариев. «А что не так-то? Попросили выбить — он выбил», «Сюжетных поворотов больше, чем во всех голливудских фильмах вместе взятых за последние лет пять», «А если бы у ковра был нож и ковер был бы не один?»﻿ — шутят пользователи.