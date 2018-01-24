Группа Slayer объявила о распаде

Американская треш-метал-группа Slayer перестанет существовать после финального мирового турне. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале коллектива.

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«Конец близок. Slayer уйдет с единственным финальным мировым туром», — сообщается в 30-секундном клипе.

Slayer существует уже 37 лет. Коллектив входит в большую четверку треш-метала наряду с Metallica, Megadeth и Anthrax. В дискографии Slayer 11 альбомов. Последняя пластинка, Repentless, вышла в 2015 году.

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