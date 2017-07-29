Культура
 
Последние новости
Корабль «Союз МС-05» успешно пристыковался к МКС
Трамп сменил главу аппарата Белого дома
Кафельников высказался о ситуации с дочерью
Банк России оценил размер «дыры» в капитале банка «Югра»
Минэнерго начало расследование причин аварии в Крыму
В результате наезда на пешеходов в Хельсинки пострадали два россиянина
Минобороны России раскрыло подробности полета запущенной в КНДР ракеты
Популярные новости
Кафельников высказался о ситуации с дочерью
Трамп сменил главу аппарата Белого дома
Эксперты назвали причину новых антироссийских санкций
Минобороны России раскрыло подробности полета запущенной в КНДР ракеты
СМИ сообщили о попадании дочери Кафельникова в реанимацию
Минэнерго начало расследование причин аварии в Крыму
Банк России оценил размер «дыры» в капитале банка «Югра»

Меньше ада

Грешники шоу-бизнеса, открывшие для себя Бога

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mark Metcalfe / Getty Images

Бывшее исчадие ада, пионер шок-рока Элис Купер на 70-м году жизни выпустил новый альбом под названием Paranormal. Мы бы не услышали этой работы, как и многих других, если бы музыкант, много лет пугавший народ демоническим обликом и беспробудно пивший, в один прекрасный день не завязал с алкоголем и не обратился к Богу. «Лента.ру» вспоминает рок-звезд, которые пришли к вере, полжизни проведя в чаду кутежа.

Элис Купер

В далеком 1969-м году Элис Купер швырнул в зрителей невесть как подвернувшейся под руку курицей. Пытаясь найти в этом поступке хоть какой-то смысл, журналисты придумали термин «шок-рок». Войдя во вкус, Купер принялся вытаскивать на сцену скелеты, удавов, гильотину и прочий реквизит провинциального театра ужасов. В 1970-х он стал таким же воплощением зла для консервативной Америки, каким до него были The Beatles, а после него Оззи Осборн и иже с ним. Регулярно прикладываясь к бутылке, Элис заработал тяжелую алкогольную амнезию: по его утверждению, он просто не помнит несколько лет своей жизни, включая сочинение и запись ряда альбомов. Кто бы знал, что пройдет время — и Купер станет добропорядочным христианином. Надо сказать, что на музыке Элиса это никак не отразилось, даже гильотина на сцене все та же.

Том Арайя и Дэйв Ломбардо из Slayer

Том Арайя — необычный католик. Он играет в Slayer — группе, которую некоторые считают чуть ли не сатанистской. Эти классики трэш-метала из альбома в альбом уже 30 с лишним лет критикуют и высмеивают христианскую религию. Арайю это не смущает: песни пишет не он, а гитарист Керри Кинг, пламенный атеист и своего рода последователь советского безбожника Емельяна Ярославского, автора «Библии для верующих и неверующих».

Логика Тома Арайи такова: если Керри написал крутую песню, грех ее не спеть. Но это еще не все: в христианство обратился и барабанщик команды — великий Дэйв Ломбардо, игравший с Джоном Зорном, Майком Паттоном и другими товарищами. Таким образом получается, что ровно половина антихристианского Slayer состоит из верующих.

Константин Кинчев

В ранние годы, о которых с тоской вспоминают некоторые меломаны, «Алиса» была удалой языческой группой. Апогеем этого периода стал альбом 1991 года «Шабаш», реквием по Александру Башлачеву. Отношения с Богом в то время у Кинчева были непростыми. «Я Его люблю, а Он меня нет», — бросал он в интервью. Тяжело переживая самоубийство Башлачева, говорил: «Если Бог не примет Сашу, я убью Бога». Обижался на монахов Псково-Печерского монастыря, не понявших энтузиазма хмельной «Алисы», завалившейся в обитель с выкрашенными крестами на головах.

В 1992 году «Алиса» поехала на гастроли в Израиль, и в Иерусалиме с 33-летним Кинчевым произошел духовный перелом: он осознанно крестился. Еще несколько лет потребовалось, чтобы разобраться с наркотическими пристрастиями. Как человек широкий и прямой, Кинчев не стал держать веру «про себя», как некоторые, а сделал ее предметом публичных обсуждений и темой песен. В 2000-м вышел альбом «Солнцеворот», а затем еще несколько, выдержанных в духе воинственного православия.

Как выяснилось, лидер «Алисы» выбрал непростой путь, нажив себе недоброжелателей со многих сторон: рокеры смеялись над православием Кинчева, а православных ортодоксов шокировало новое звучание группы, ведь в качестве музыкальных ориентиров Константин Евгеньевич выбрал Мэрилина Мэнсона и Rammstein. Сатанинские наклонности первого Кинчева не волновали: он говорил, что английского языка не понимает и слушает только музыку. А то, что Мэнсон сатанист, так его тоже можно понять: какой человек выдержит эту американскую религию с ее телепроповедниками.

Петр Мамонов

Петр Николаевич пришел к вере в 45 лет, когда переселился из Москвы в область и приступил к возведению деревенского жилища. С самого отрочества он вел жизнь настолько лихую, что только феноменальное здоровье и запас прочности позволили ему дожить до седин. К концу 1990-х в интервью Мамонова стало проявляться много православной рефлексии. В отличие от Кинчева, он избегал буквальной религиозности в песнях, предпочитая гипнотические монологи о внутренней и внешней жизни. От старых вещей «Звуков Му» вроде «Бутылки водки» и «Люля-кебаб» он надолго отрекся. Зато сыграл полуюродивого старца и Ивана Грозного в фильмах Лунгина «Остров» и «Царь». В обоих персонажах было очень много от самого Петра Николаевича.

Роман Неумоев

Группа «Инструкция по выживанию» упоминается всегда, когда заходит речь о таком явлении, как сибирский панк («Гражданская оборона», Черный Лукич и другие). Однако лидер «Инструкции» Роман Неумоев уже много лет не живет в Сибири: он переехал в Печоры, поближе к монастырю, монахом которого одно время собирался стать. Концерты Неумоев дает редко, но альбомы записывает регулярно. Кроме того, занимается культурной публицистикой, размышляя над демоническим и прочими аспектами рок-музыки.

Федор Чистяков

«Мои открытия в области религии — это то, что помогло мне вообще не исчезнуть. Потому что было на самом деле очень тяжело», — говорит Федор Чистяков, лидер группы «Ноль», одной из по-настоящему народных русских команд.

Своим возрождением Чистяков обязан свидетелям Иеговы — организации, недавно запрещенной в России. Музыкант пришел к свидетелям, отбыв принудительное лечение в психиатрической больнице, куда попал после суда. Осенью 1992 года он ранил ножом свою знакомую Ирину Левшакову, желая, по показаниям того времени, избавить мир от ведьмы. Экспертиза показала, что Чистяков пребывает в умственном помрачении.

Вернувшись к жизни, Федор продолжил записывать альбомы и выступать. В 2016 году он выпустил пластинку «Ноль+30», где представил новые версии песен своей старой группы. У желтых СМИ к певцу особый интерес: его несколько раз приглашали на передачи, где выставляли этаким попавшим в сети секты бывшим наркоманом. А теперь его организация вне закона.

Дэйв Мастейн из Megadeth

В молодые годы Мастейн обладал внешностью певца поп-группы «Маленький принц» и нравом самого отпетого беспредельщика. В 1983 году златокудрого ангела выгнали из Metallica за пьянство и наркоманию. Надо очень постараться, чтобы тебя выгнали за алкоголизм из Metallica в 1983 году!

Мастейн не пропал и основал Megadeth, пусть и не такую коммерчески успешную группу, как та, из которой его уволили, но тоже ставшую классикой трэша. Мастейн кутил по полной, пока не понял, что стоит на краю могилы. Тогда он сначала завязал, а потом принял христианство (его родители были из свидетелей Иеговы). Несколько лет для духовной опоры он брал с собой в тур своего наставника-пастора. Придя к вере, Мастейн покаялся, что в юности пользовался черной магией, и отказался от ряда песен Megadeth, основанных на оккультном опыте. Megadeth больше не выступает на одних фестивалях вместе с сатанинскими и антихристианскими группами.

Голова и Филди из Korn

Не каждый музыкант, обретя веру, ведет себя так же решительно, как Брайан Уэлч по прозвищу Голова из группы Korn. По словам Головы, его озарило в один миг (это было в 2005 году), и ему сразу же стало понятно, что надо бежать из коллектива. Он занялся благотворительностью, попутно сочиняя материал для своего сольного духовного альбома Save Me From Myself. В 2013 году Уэлч официально вернулся в Korn. Там его поджидал еще один новообращенный христианин — его старый товарищ, басист Реджиналд Алвизу по прозвищу Филди к этому времени тоже уверовал во Христа.

Боб Дилан

Нобелевский лауреат не раз удивлял поклонников неожиданными поступками, и одним из таких случаев было обращение Дилана в христианство во второй половине 1970-х. Друзья привели его в одну из церквей так называемого Движения Виноградника, которую составляют неохаризматики евангелистского толка. Дилан вошел в веру бурно и решительно: уже в 1979 году он выпустил наполненный религиозными песнями альбом Slow Train Coming, причем впервые в жизни ему дали «Грэмми» — за песню You Gotta Serve Somebody с этой пластинки. Патетическим получился и следующий альбом Saved. К пластинке Shot Of Love страсти начали утихать, хотя и там присутствовали вдохновенные номера. В середине 1980-х Дилан уже философски говорил, что не причисляет себя ни к какому религиозному течению и что все нужное для него содержится в музыке.

Дэвид Тибет

Бывший оккультист и последователь Алистера Кроули, лидер группы Current 93 Дэвид Тибет в ходе замысловатой духовной эволюции пришел к католичеству. После телемитских ритуалов и психоделии душа поэта захотела тихой ясности. Тибет любит цитировать Честертона: «Для того чтобы иметь время выдумывать собственные ереси, человек должен быть ортодоксом в главных вещах». Переход в католичество не помешал старой дружбе: Тибет продолжал общаться с оккультными друзьями Дженезисом Пи-Орриджем из Psychic TV, Джоном Бэлансом и Питером Кристоферсоном из Coil (пока те были живы).

Литтл Ричард

Самый неистовый из отцов-основателей рок-н-ролла, Литтл Ричард половину своей жизни провел в роли протестантского проповедника. Он воспитывался в религиозной семье и в детстве пытался исцелять людей музыкой, исполняя им песнопения. Иногда пациенты говорили, что им и вправду полегчало.

В 15 лет отец обнаружил, что Ричард гей, и выгнал его из дома. В 23 года он стал звездой, записав хиты Tutti Frutti и Long Tall Sally.

На пике популярности Ричард вернулся к религиозной жизни и даже отправился изучать теологию в колледж адвентистов седьмого дня. Его музыкальные интересы сместились в сторону госпела, духовных песен. Попутно он выступал с проповедями, венчал молодоженов и отпевал усопших. Все это как-то совмещалось с обильным употреблением спиртного и кокаина. «Скорее меня можно было назвать Литтл Кокаин», — говорит музыкант, вспоминая 1970-е.

В этом удивительном месиве из духовных откровений, проповедничества, секса и музыки Литтл Ричард дожил до 84 лет, здравствует и поныне. В поздних проповедях он стал больше говорить о последних временах: «Бог заговорил со мной прошлой ночью. Он сказал, что готов прийти. Мир приближается к финалу, и Он идет — в языках пламени, и радуга над троном Его».

Александр Зайцев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура09:3628 июля

Холодная она

Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Взрывной блондинки» до «Рокового искушения»
15:4928 июля

Назвавшему Крым российским Мите Фомину закрыли въезд на Украину

19:2128 июля

Мединский рассказал о театральном и гастрольном буме в России

15:1927 июля

Наследников Майкла Джексона обязали выплатить девять миллионов продюсеру

Культура12:3318 июля

Нет смерти для меня

В новостях все врут: Джордж А. Ромеро не умрет никогда
20:2028 июля

Критики разгромили «Эмодзи: Фильм»

18:2228 июля

Azekel и Крисчен Сэндс выступят на фестивале Skolkovo Jazz Science

02:4427 июля

Полиция не нашла наркотиков в доме покончившего с собой фронтмена Linkin Park

Культура00:0126 июля

Он живой и щерится

«Древние чудовища России» и еще 9 книг о животных для детей от 0 до 18 лет
17:2028 июля

Шутившие над погибшими в Одессе украинские музыканты передумали ехать в Россию

16:0128 июля

Появился гид по «Пикнику Афиши»

15:0026 июля

Сыгравший Горячего Пирожка в «Игре престолов» актер открыл пекарню

Россия
«Все всегда помнят убийц»
Почему россияне полюбили Сталина
Рогозин обвинил Запад в нежелании видеть Россию сильной и свободной
На почтальона всегда стучат дважды
Кто и как ворует на почте в России
Путин обсудил с Совбезом сирийское урегулирование и отношения с США
Депутат петербургского Заксобрания Резник арестован на 10 суток
В Госдуме возмутились близорукостью Варшавы в вопросах истории
Железняк подсчитал подлежащих высылке из России американских дипломатов
Все материалы
Мир
«Войны будут без человечными, но менее бесчеловечными»
Футуролог Евгений Кузнецов о том, как роботизация меняет мир
A protester reacts in front Moroccan police forces during a demonstration in the northern town of El Hoceima, Morocco, Thursday, July 20, 2017. Clashes between police and Moroccan protesters Thursday left at least 83 injured in clouds of tear gas and running battles at an unauthorized demonstration over inequality and corruption.Налетели на Риф
Пережив «арабскую весну», марокканская монархия вновь оказалась под ударом
Девочка не промах
История 16-летней немки, сбежавшей от семейных проблем в ИГ и ставшей снайпером
В результате наезда на пешеходов в Хельсинки пострадали два россиянина
Россия выразила Румынии протест из-за разворота самолета с Рогозиным
Северную Корею заподозрили в очередном ракетном пуске
Постпред России при ООН измерил глубину отношений Москвы и Вашингтона
Все материалы
Бывший СССР
Сигизмунд (Зигмунт) СераковскийХождение по мукам Сигизмунда
История жизни и смерти польско-литовского бунтаря Сераковского
Саакашвили заявил об угрозах от Порошенко
Беги, Михо, беги!
Как Саакашвили из друга Порошенко превратился в главного врага
Активы Гульнары Каримовой на 840 миллионов долларов арестовали в Швейцарии
На Украине похвастались новым термобарическим оружием
Порошенко пожелал независимости украинской церкви от Московского патриархата
В Литве задумались о предоставлении гражданства Саакашвили
Все материалы
Финансы
Вскрытая угроза
Как беспечность инвесторов ведет мир к новой финансовой катастрофе
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне девяти процентов
Минэкономразвития оценило рост ВВП в июне почти в три процента
Руководство «Югры» пообещало бороться с ЦБ и АСВ
У банка «Югра» отозвали лицензию
Промсвязьбанк разместил вечные облигации на 500 миллионов долларов
Владелец «Югры» представил план спасения банка
Все материалы
Бизнес
Яблочный trade-in
Apple запустила в России программу обмена старых iPhone на новые с доплатой
«Роснефть» получила высший рейтинг кредитоспособности
На дне
Санкции США могут поставить под удар совместные с ЕС проекты российских компаний
Der Spiegеl сообщил о причастности Bosch к сговору автопроизводителей
Эксперты назвали причину новых антироссийских санкций
«Ашан» впервые с момента прихода в Россию снизил выручку
ФАС разрешила «Яндексу» слоган про «поисковик номер один»
Все материалы
Силовые структуры
Военно-транспортный самолет Ан-70 на авиасалоне МАКС. Жуковский, август 2013 года.Груз-XXI
Что будет с авиастроительной фирмой Антонова
Возьмут под крыло
Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
Большой флот Владимира Путина
Сможет ли ВМФ России закрепиться на втором месте в мире
Спущен на воду второй тихоокеанский корвет проекта 20380
Турция заявила о согласии России передать технологии системы С-400
Опубликовано видео задержания подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге
Россия передала Франции криминального авторитета Нодара Тбилисского
Все материалы
Наука и техника
Схематичное изображение вращающейся черной дыры (черный цвет), бозонной оболочки (красный) и гравитационных волн (синий)Кудрявый сценарий
Раскрыт механизм усыхания черных дыр
Темник фюрера
Кровожадных нацистов испугал безбашенный инвалид: превью Wolfenstein II
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
В Wolfenstein II появится чернокожий Джозеф Сталион
Названа стоимость SpaceX
Найдена первая экзолуна
Найдены ближайшие родственники самых живучих существ на Земле
Все материалы
Спорт
Выстрел в девятку
Как ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит» стартовали в еврокубках с побед
«Свиньи», «кони» и геи
За что болельщики «Зенита» регулярно «травят» своих футболистов
Валерий МасловВслед за Стрельцом
Умер уникальный футболист и хоккеист Валерий Маслов
Опубликован размер убытков «Матч ТВ»
Кафельников высказался о ситуации с дочерью
Ефимова завоевала золото на чемпионате мира по плаванию
Пловец Чупков принес России третье золото чемпионата мира в Будапеште
Все материалы
Культура
Меньше ада
Грешники шоу-бизнеса, открывшие для себя Бога
На поклон
Николай II глазами кино — пока без «Матильды»
Холодная она
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Взрывной блондинки» до «Рокового искушения»
Мединский рассказал о театральном и гастрольном буме в России
Критики разгромили «Эмодзи: Фильм»
Azekel и Крисчен Сэндс выступят на фестивале Skolkovo Jazz Science
Шутившие над погибшими в Одессе украинские музыканты передумали ехать в Россию
Все материалы
Интернет и СМИ
Как вы там, потомки?
Изобретатель альтернативного интернета передал привет из прошлого
«Захваченный в плен» Пригожиным и Бузовой вокалист Rammstein взволновал соцсети
Крах империи
Как россиянин отмывал миллиарды долларов и помогал наркобаронам в Tor
Американская ведущая провела прямой эфир с огромным пауком на плече
Голландская полиция захватила профили забывших сменить пароль наркодилеров
Первый канал неожиданно оказался главным источником новостей для молодежи
Журналистка уронила ноутбук на чернокожего американского сенатора
Все материалы
Ценности
«Некрасивые машины я не покупаю»
Сколько 911-х может позволить себе столичный радиоведущий
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Российский дизайнер представил лукбук с бритоголовой девушкой
Александр Вонг надел на полуголую модель полосатую балаклаву
Rolls-Royce выпустил самую высокотехнологичную модель в своей истории
Edifice представил часы с карбоновой отделкой для автолюбителей
Найден способ красить волосы «под единорога» с помощью планшета из оргстекла
Все материалы
Путешествия
Ловушка для туриста
Как избежать встречи с аферистами в отпуске
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Туристка сняла на видео одну из редчайших акул
Глава Ростуризма заявил об успешном летнем сезоне в Крыму
Москва попала в число городов с самыми дешевыми в мире напитками
Деревня в Швейцарии стала туристическим хитом из-за вирусного видео
Авиарейс в США задержали из-за ссоры пилота и стюардессы
Все материалы
Из жизни
«Все говорили, что не хотят драться с геем»
Фотоистория о жизни боксеров-трансгендеров
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Отказавшегося жениться белорусского туриста взяли в заложники
Жителю Берлина вернули забытые под деревом золотые слитки
Обнаженного и разбрасывающего деньги грабителя банка арестовали в США
Обидчивый муж во время круиза убил жену из-за постоянных насмешек
Все материалы
Воровать — так миллион
Длительный тест Ford Kuga: выводы, конкуренты и стоимость владения
Все о новой рамной «Тойоте» для России
Все, что нужно знать о внедорожнике Fortuner
Как стать миллионером
Какую машину надо купить сейчас, запереть в гараже и обогатиться. Через несколько лет
Битва трех респектабельных седанов на солярке
BMW 5 серии против Mercedes-Benz E-класса и Jaguar XF
Mitsubishi Lancer Evolution IX без пробега продали за 138 тысяч долларов
Водитель уничтожил Ferrari через час после покупки
Rolls-Royce представил новый полностью алюминиевый Phantom
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы